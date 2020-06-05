В Иркутске задержали мужчину, который организовал похищение партии медицинских масок на 31 миллион рублей. Маски привезли в Москву для дальнейшей продажи. Похитители успели продать больше половины, — сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
2020-06-05T09:32:42+03:00
2020-06-05T09:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 05 июня 2020
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