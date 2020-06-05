В Иркутске задержали мужчину, который организовал похищение партии медицинских масок на 31 миллион рублей. Маски привезли в Москву для дальнейшей продажи. Похитители успели продать больше половины, — сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.