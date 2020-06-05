В России началось тестирование онлайн-тахографов

Это устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, — сообщает «Коммерсантъ». В Министерстве транспорта считают, что это позволит снизить нагрузку на дорожных инспекторов, которые сейчас принимают решения о штрафах. Внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать этот процесс. Систему планируют установить на новые автобусы и троллейбусы, а впоследствии и на грузовики. Впрочем, юристы, опрошенные газетой, сомневаются, что показания тахографа могут применяться для дистанционного назначения штрафов. По их словам, для замера будет использоваться только спутниковый сигнал, который дает большую погрешность, особенно в условиях плотной застройки.