Окончательное решение о проведении летних Олимпийских Игр в Токио примут весной следующего года. Оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Газета «Иомиури» в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Как заявил вице-президент оргкомитета Олимпиады Тосиаки Эндо, в марте будущего года предстоит определиться с составом команд. Тогда же оргкомитет Игр примет решение по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом. При этом функционер подчеркнул, что «об отмене Игр говорить пока рано».

В случае проведения Олимпиады в Японии допускают обязательное тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на лето 2021 года.