В Миннеаполисе состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, погибшим от рук полицейских

Гроб был выставлен в актовом зале местного университета. Одним из первых к гробу подошел мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Он опустился на одно колено и расплакался. Минута молчания в память о погибшем продолжалась 8 минут 46 секунд. По данным обвинения, именно столько полицейских держал колено на шее задержанного, после чего тот умер.

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые выступления в США. Большинство американцев выступают за мирный протест, — сказал в эфире «Эха Москвы» бывший американский посол в Москве, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Полицейскому, который непосредственно задерживал Флойда, предъявлено обвинение в убийстве. Еще троих сотрудников правоохранительных органов обвиняют в подстрекательстве к убийству и пособничестве.