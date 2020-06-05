Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в халатности врачей, которые в регионе заразились коронавирусом

Непрофессиональные действия многих медиков по мнению губернатора Жвачкина привели к вспышкам заболевания в регионе. Чиновник сказал, что врачи вместе ходили на шашлыки и дни рождения — якобы по этой причине они заразились коронавирусом. Глава Томской области сказал об этом выступая с докладом перед депутатами заксобрания. Жвачкин им также поведал о девушке-враче, которая телеканал ТВ-2 «пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этом же скафандре отправилась попить чай». Губернатор Томской области утверждает, что никто из медиков, работавших с заражёнными не заболел новой инфекцией. Поскольку эти специалисты по выражению Жвачкина на передовой и соблюдают технику безопасности. Телеканал отмечает, что одним из первых страховую выплату за заражение получил санитар больницы, которую перепрофилировали для пациентов с новой инфекцией. Об этом случае глава региона не рассказал. В Томской области более полусотни медиков заразились коронавирусом, в том числе в клиниках Сибирского медуниверситета, один врач умер. Медики жаловались на отсутствие марлевых масок, которые им пришлось шить самим.

Губернатор Томской области также считает, что медики, которые заразились коронавирусом из-за халатности, не должны получать дополнительные выплаты, отмечает телеканал ТВ-2.