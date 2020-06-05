Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признался, что знает о теориях заговора о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса, и его беспокоят эти «сумасшедшие идеи». Гейтс заявил журналистам, что никогда не был связан с микрочипами. По его мнению, антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми. Ранее стало известно, что Гейтс выделит 100 миллионов долларов на распространение вакцины от COVID-19, прежде всего, в развивающихся странах. Миллиардер считает, что необходимо вакцинировать как можно больше людей, чтобы добиться формирования группового иммунитета.