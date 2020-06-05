России следует убраться с Ближнего востока,— считают в Госдепартамента США. По словам помощника госсекретаря Дэвида Шенкера, Москва играет в регионе «деструктивную роль». Он назвал «промахом» решение бывшего президента США Барака Обамы «пустить русских в Сирию». «Россия изменила ход войны, и режим Асада остается там до сих пор,— добавил Шенкер. В Вашингтоне уверены, что успехи России в Сирии обусловили ее решение вмешаться в военный конфликт в Ливии.

Впрочем, Москва неоднократно отрицала, что участвует в ливийских событиях.