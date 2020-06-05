Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в халатности врачей, заразившихся коронавирусом, — передает ТВ2. По утверждению губернатора, в некоторых медицинских учреждениях в Томске врачи позволили себе совместные чаепития, а также походы на шашлыки и дни рождения. Жвачкин настаивает на том, что ни один из медиков, которые непосредственно занимаются коронавирусными больными, не заразился. «Они на передовой, и они соблюдают технику безопасности», — объяснил губернатор.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом врачей в клиниках Сибирского государственного медицинского университета. Врачи жаловались, что были вынуждены носить марлевые маски, сшитые своими руками.