Z Архив новостей новости
5 10 6 2496
08:31, 05 июня 2020

СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова

Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа. На это обратил внимание шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. Видео снято на мобильный телефон. Несколько мужчин пытаются попасть в квартиру погибшего. При этом все они в гражданской одежде. В СК утверждают, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением погибшего. По факту применения насилия к представителю власти возбуждено уголовное дело.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 226 6 7776 01.06
Новости

Более 190 депутатов подписали обращение к жителям России с призывом выступить против госпереворота Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина…

5 158 6 300018
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 173 6 15648 03.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 165 6 18217 01.06
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 158 6 17965 01.06
8читать ;смотреть
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 124 6 14052 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 193 6 22319 03.06
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 77 6 9308 29.05
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 52 6 6260 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 81 6 9979 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

Расизм в США: почему Америка снова полыхает Возможно, Трамп решил пойти по пути Никсона. Только нужно учитывать, что 60-е — это всего десять лет после официальной отмены сегрегации. Сегодня по новым законам и нормам жизни выросло несколько поколений американцев…

5 803 6 105760 31.05
Блоги

«Трамп — первый президент, который пытается расколоть американский народ» Экс-министр обороны Джеймс Мэттис недоволен тем, как глава Белого дома справляется с ситуацией на фоне нарастающих протестов…

5 111 6 14887 04.06
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 58 6 8775 30.05
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 125 6 19791 30.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 101 6 16474 02.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 251 6 46496 03.06

Популярное за неделю

Новости

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин накануне был задержан и отправлен под домашний арест Ему предъявлены обвинения в склонении к массовым беспорядкам и в публичном распространении заведомо ложной информации

5 8 6 31683
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Когда показывают гейскую семью повышенной гадостности – это серьезная и глупая ошибка. Создатель рекламного ролика обязан знать правило: Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают…

5 41 6 107136 03.06
#слушать 49:19 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 124 6 13974 31.05
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 569 6 588081 02.06
8читать ;смотреть
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Как вы думаете, если бы Илон Маск приехал в Россию и начал делать частную космическую компанию, как скоро Бастрыкин и Бортников его бы посадили, а какие-нибудь путинские друзья отобрали бы разработки?..

5 102 6 102144 30.05
#слушать 49:35 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8557494
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4506979

Сегодня в эфире