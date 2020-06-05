СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова

Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа. На это обратил внимание шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. Видео снято на мобильный телефон. Несколько мужчин пытаются попасть в квартиру погибшего. При этом все они в гражданской одежде. В СК утверждают, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением погибшего. По факту применения насилия к представителю власти возбуждено уголовное дело.
2020-06-05T08:31:48+03:00
2020-06-05T08:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 05 июня 2020
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