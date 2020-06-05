Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива на объекте, где произошел разлив нефтепродуктов

Ростехнадзор предупреждал «Норильский никель» о проблемах с хранением топлива на объекте, где произошел разлив нефтепродуктов, — сообщает РБК. Выяснилось, что в 2017-м и 2018-м годах ведомство обнаружило нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. В результате аварии около 20-ти тысяч тонн дизеля попало в грунт и реки. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.