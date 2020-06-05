Страны Евросоюза сегодня будут обсуждать подготовку к открытию своих границ

В преддверии видеосовещания министров внутренних дел государств-членов ЕС в Брюсселе конкретику по предстоящим планам пока что не представили. Вместе с тем принципы там обозначили четко: открытие кордонов должно происходить скоординированно. В Еврокомиссии подчеркивают, что хотели бы стремиться к этому на фоне первоначальных действий стран Евросоюза, которые с распространением коронавируса по Старому Свету закрывали границы хаотично.

Пока что в качестве предполагаемой даты снятия полного запрета на въезд жителей третьих стран в ЕС намечено 15 июня. Предполагается, что вместо этого ограничения будут действовать в конкретных странах. Однако, к примеру, в МИДе Литвы не исключают, что внешние границы сообщества будут закрыты еще до конца июня.

Внутренние границы, тем временем, уже открываются. Например, в Италии разрешили въезд туристов для стран Евросоюза и Шенгенской зоны, а также для Великобритании. Границы открылись и между прибалтийскими странами.

На протяжении последних дней в каждой из стран Евросоюза, кроме Швеции, число заболевших коронавирусом за сутки не превышало 500 человек.