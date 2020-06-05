Глава МЧС сегодня должен доложить о том, как протекает ликвидация аварии в Норильске, где произошел разлив топлива

Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня должен доложить о том, как протекает ликвидация аварии в Норильске, где произошел разлив топлива.

Отчитаться о ситуации в Норильске Евгению Зиничеву поручил президент Владимир Путин в ходе совещания в минувшую среду. Он просит доложить о причинах разлива и предложениях по его ликвидации. Накануне Зиничев сообщил, что в ведомстве придумали, как устранить последствия аварии, которая произошла неделю назад. В «Норникеле» отмечают, что в течение двух недель планируется полностью удалить проливы горючего на водных объектах Таймыра. При этом заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова отмечает, что на полное восстановление экосистемы может уйти не менее 10 лет. В «Гринпис» называют эту аварию крупнейшей в заполярной Арктике, ущерб от нее оценивается в шесть миллиардов рублей. Накануне следствие возбудило еще одного уголовное дело — о халатности за несвоевременное информирование о ЧП. При этом собственник ТЭЦ утверждает, что сообщения об этом были отправлены своевременно, это подтверждается приказом от 29 мая, в котором говорится о введении режима чрезвычайной ситуации на станции из-за аварии. В МЧС же утверждают, что им информация об аварии поступила лишь через два дня.

Накануне суд в Норильске арестовал на два месяца начальника цеха ТЭЦ, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов.

Компанию Норникель ещё за несколько лет до масштабной утечки топлива предупреждали о проблемах с резервуарами. Она также не стала устанавливать систему мониторинга, способную отслеживать состояние оборудования.

На нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами Ростехнадзор указывал еще 3 года назад. В течение года прошло несколько крупных проверок Норильско-Таймырской энергокомпании — дочки Норильского никеля. Надзорное ведомство как пишет издание РБК нашло больше трёх десятков нарушений, связанные, в том числе, с эксплуатацией двух резервуаров. К тому времени компания должна была очистить от ржавчины их наружную поверхность стенок и кровли и восстановить покрытие, которое защитило бы резервуары от коррозии. Этого по данным РБК так и не сделали. Коррозия, по мнению специалистов, могла привести к выходу из строя хранилища для нефти и нефтепродуктов. В Норникеле сказали, что к разрушенному резервуару у Ростехнадзора претензий не было. В компании заверили, что поддерживают все ёмкости в надлежащем состоянии. В свою очередь газета Ведомости отмечает, что Норникель так и не внедрил технологию, которая позволяет дистанционно следить за состоянием промышленного оборудования, выявлять и устранять проблемы за пару месяцев. Переговоры идут с 17-го года, в компании Ротек, которая должна была поставить оборудование, считают, что экономия на автоматизации в итоге привела к серьезным потерям для Норникеля.

Представитель Норникеля не ответил на вопрос Ведомостей, вела ли компания переговоры об установке технологии и отказался комментировать ситуацию с её производителем.

Специалисты установили девять боновых заграждений на реках Амбарная и Пясина для предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива, попавшего в воду. Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, их протяженность составляет более 1 км.