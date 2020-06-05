Жители Петербурга с сегодняшнего дня могут посещать храмы

Ранее власти города договорились с представителями разных конфессий, что службы можно вести только соблюдая предписания Роспотребнадзора.

Все прихожане обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в полтора метра. В помещениях храмов должны своевременно обрабатывать контактные поверхности, проветривать, а также, в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора, нужно установить оборудование для обеззараживания воздуха. Что касается посещения собраний различных конфессий пожилыми, то власти Петербурга рекомендовали лицам старше 65-и лет воздержаться от походов на службы. Примечательно, что с пятого июня изъявил желание открыться и городской Планетарий на Обводном канале. В его соцсетях опубликовано заявление, в котором планетарий назван храмом науки и технологий. Сейчас идёт речь о том, чтобы ограничивать число посетителей, а стулья внутри расставить так, чтобы между людьми было как минимум три метра. Выступили за собрания людей и представители партии Коммунисты России. Они требуют от властей Петербурга разрешить одиночные и групповые акции, при соблюдении социальной дистанции между участниками, а также с обработкой всех плакатов и транспорантов.

Напомним, что изначально представители РПЦ проигнорировали запреты властей и не прекращали службы в церквях. В частности, в конце марта уже после запрета одно из богослужений произошло в Исаакиевском соборе.