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07:05, 05 июня 2020

В Москве снова откроются ярмарки выходного дня

Ярмарки, куда фермеры привозят свою продукцию успели заработать еще до введения карантинных мер. Они открылись 27 марта, тем более, что погода позволяла это сделать, но затем, как и большинство магазинов, уличная торговля вынужденно перестала работать. Сегодня второй старт сезона. РГ сообщает, что москвичи смогут посетить 82 площадки. Городские власти ожидают, что свежие фрукты, овощи и другие товары привезут 4 тысячи фермеров из более чем 50 субъектов Федерации. Продукцию тщательно проверят, равно как и самих продавцов, которым будут регулярно измерять температуру. Три раза в неделю торговые точки продезинфицируют. Чемпионом обещают стать юг и юго-запад столицы, где в каждом из округов откроется по 11 площадок. Городские власти обещают и новые адреса – как в центре Москвы, так и в населенных спальных районах.

Торговые точки фермерам предоставят бесплатно.



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