Некоторые российские больницы сегодня возобновляют приём плановых пациентов

Их будут пускать после проверки на коронавирус.

Медицинские организации, которые оказывают специализированную и высокотехнологическую помощь, снова смогут в полной мере обслуживать больных. Для этого пациентам нужно не раньше, чем за неделю сдать тест на наличие коронавируса. Такие же правила ввели и относительно тех людей, которых нужно госпитализировать в подобные, с той разницей, что им еще придётся сделать рентгенографию или компьютерную томографию лёгких.

Также с сегодняшнего для принимать клиентов смогут и санаторно-курортные медицинские организации. Их пациентам будет необходимо принести справки и о своём здоровье, и о том, что они не контактировали с людьми, у которых выявили коронавирус. Такие документы могут выдать врачи-эпидемиологи или врачи общей практики.

Ранее Министерство здравоохранения выпустило приказы о возобновлении оказания медицинской помощи по основному направлению работы сразу в восьми учреждениях ведомства, которые перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом.

По официальным данным в России из более чем 440-ка тысяч людей с коронавирусом выздоровели уже около двухсот тысяч.