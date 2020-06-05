Экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину вновь отказали в помиловании

Он находится в заключении уже почти 17 лет по обвинению в организации убийств и покушениях на убийства.

Алексей Пичугин уже в третий раз остался без помилования: соответствующая комиссия оставила его прошение без удовлетворения. Об этом сообщает интернет-издание «Оренбуржье». Сейчас осужденный отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. Прежние ходатайства о помиловании он подавал в 2016 и 2017 годах, но они были отклонены президентом Владимиром Путиным.

Экс-глава службы безопасности ЮКОСа был осужден по двум уголовным делам – среди прочего, его обвиняли в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Свою вину Пичугин не признал. При рассмотрении его жалобы Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что при расследовании дела было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Ему присудили больше 15 тысяч евро компенсации.

Право на условно-досрочное освобождение Пичугин получит лишь через восемь лет.