Мосгосруд сегодня рассмотрит иск о блокировке сервиса YouTube в России

На него пожаловалась компания, которая ранее уже выигрывала иск по поводу того же контента.

Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о защите исключительных прав против американской Google, которой принадлежит видеосервис YouTube. На нем, как утверждается, выкладывают ролики с предложением «обмануть будущих работодателей и пройти тесты» за соискателей, а также размещаются разработанные Ontarget тесты, рассказал газете «КоммерсантЪ» гендиректор компании, которая требует заблокировать YouTube в России полностью. В соответствии с антипиратским законодательством такое решение может быть принято, поскольку это повторное нарушение – ранее Google уже проигрывал подобный иск, компанию обязали удалить спорный контент.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что Мосгорсуд вряд ли пойдет на полную блокировку YouTube, поскольку это приведет к массовому ограничению прав российских граждан и противоречит духу Гражданского кодекса и Конституции. Но чтобы обойти требование закона, суду, вероятно, придется либо обратиться с запросом в Конституционный суд о наличии правовой неопределенности этой нормы, либо самостоятельно обосновать отказ в ее применении из-за несоразмерности правонарушения наказанию.

YouTube — самый популярный видеохостинг в мире, и в России в чатсности. Его месячная аудитория в стране составляла более 45 миллионов человек