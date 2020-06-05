Демократы сената США внесли законопроект об ограничении президентской власти в применении закона о восстаниях 1807 года. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, Что на основе этого закона времен рабства может прибегнуть к помощи военных для подавления протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Внесенный законопроект предполагает, что президент должен будет получить одобрение Конгресса, прежде чем использовать закон о восстаниях.
2020-06-05T06:49:48+03:00
2020-06-05T06:49:48+03:00
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06:49, 05 июня 2020
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