Демократы сената США внесли законопроект об ограничении президентской власти в применении закона о восстаниях 1807 года. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, Что на основе этого закона времен рабства может прибегнуть к помощи военных для подавления протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Внесенный законопроект предполагает, что президент должен будет получить одобрение Конгресса, прежде чем использовать закон о восстаниях.