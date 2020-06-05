В Москве возобновляют работу ярмарки выходного дня

Как рассказали ИФ в столичном департаменте торговли и услуг, для покупателей будут открыты около 80 ярмарок, которые будут действовать с пятницы по воскресенье. Кроме того, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, с 5 июня возобновляют работу центры информирования по переселению в рамках программы реновации.
2020-06-05T06:46:57+03:00
2020-06-05T06:46:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:46, 05 июня 2020
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