В Москве возобновляют работу ярмарки выходного дня

Как рассказали ИФ в столичном департаменте торговли и услуг, для покупателей будут открыты около 80 ярмарок, которые будут действовать с пятницы по воскресенье. Кроме того, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, с 5 июня возобновляют работу центры информирования по переселению в рамках программы реновации.