Правление союза биатлонистов России может поставить вопрос о выборах Президента организации

Конфликт главы СБР и Владимира Драчева уже давно находится в открытой стадии. Ровно половина правления — 5 человек из 10 подписали заявления, в котором выдвинули 12 претензий к начальнику, главный из которых – бедственное финансовое положение федерации. Драчев не привел новых спонсоров и потерял старых. По просьбе министра спорта Олега Матыцина это заявление с сайта СБР убрали. Сегодня фронда, в составе которой знаменитые биатлонисты Иван Черезов и Виктор Майгуров, определит повестку дня внеплановой конференции, которая пройдет в Москве или Подмосковье. Ключевой вопрос – досрочные выборы Президента. Скорее всего Драчев это собрание проигнорирует, равно как не приедут на конференцию и те региональные федерации, которые его поддерживают. Шансы на то, что Драчева сместят довольно высоки, но раскол в СБР очевиден.



Внеплановая конференция Союза биатлонистов России пройдет 11 июля.