СК возбудил два уголовных дела против политика Николая Платошкина

Ему инкриминируют подстрекательство к массовым беспорядкам и публичное распространении фейковых новостей. Накануне в квартире Платошкина, который назвает сбя лидером движения «За новый социализм», провели обыск, а сам он был задержан. Вечером в четверг СК сообщил, что суд отправил Платошкина под домашний арест. Несколько дней назад Платошкину было отказано в проведении 6 июня митинга против поправок в Конституцию. Он также много критиковал действия российских властей по борьбе с коронавирусом. Платошкин – доктор исторических наук, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ. В прошлом году он проиграл довыборы в ГД от КПРФ. У ютьюб-канала Платошкина почти полмиллиона подписчиков.

Николай Платошкин имел популярный канал в Youtube с почти полумиллионом подписчиков и критиковал КПРФ за умеренность, — рассказал «Эху Москвы» главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов.

По словам Смирнова, Платошкин участвовал в некоторых программах федеральных телеканалов.