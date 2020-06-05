Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора о себе.

Как сообщает Business Insider, миллиардер знает о слухах, согласно которым он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. По словам Гейтса, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. В эфире ВВС он также заметил, что антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми. Гейтс также считает, что после появления вакцины от коронавируса нужно добиться формирования группового иммунитета, то есть, необходимо вакцинировать около 80% населения.
2020-06-05T05:13:53+03:00
2020-06-05T05:13:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 05 июня 2020
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