Территория вокруг Белого дома в Вашингтоне останется закрытой для публики до 10 июня.

Как сообщил представитель Секретной службы США, это связано с продолжающимися протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В последние дни вокруг Белого дома были возведены заборы и барьеры, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Во многих городах США мирные акции переросли в беспорядки, и погромы.