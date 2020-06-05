Территория вокруг Белого дома в Вашингтоне останется закрытой для публики до 10 июня.

Как сообщил представитель Секретной службы США, это связано с продолжающимися протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В последние дни вокруг Белого дома были возведены заборы и барьеры, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Во многих городах США мирные акции переросли в беспорядки, и погромы.
2020-06-05T05:12:11+03:00
2020-06-05T05:12:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 05 июня 2020
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