В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020.

Маневры были отложены из-за коронавируса. Учения направлены на отработку быстрого развертывания войск из США на территории Европы и проверку готовности стран-хозяев принять поддержку союзников. Задействованы около 4 тыс. солдат из США и 2 тыс. польских военных, 2 тыс. единиц техники, в т.ч. танков, боевых машин, артиллерия, ракетные комплексы и авиация. Как отмечает РИА «Новости», изначально эти учения планировались как самая крупная за 25 лет переброска войск США в Европу