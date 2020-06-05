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05:08, 05 июня 2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не поедет на парад Победы в Москве 24 июня.

Об этом пишет газета «Асахи» со ссылкой на правительственные источники. Как заявил изданию информированный собеседник, обсуждение визита Абэ в Москву «сойдет на нет без привлечения лишнего внимания». Ранее СМИ сообщали, что куратор отношений России и Японии Мунэо Судзуки советовал премьеру Абэ приехать на парад. В МИДе Японии однозначных комментариев не давали.



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