Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось до 2806.

Как сообщает городской оперативный штаб, за минувшие сутки умерли еще 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. Москва находится на первом месте в стране по числу заболевших. коронавирусом, начала эпидемии здесь заразились свыше 189 тыс. человек.
2020-06-05T05:06:28+03:00
2020-06-05T05:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 05 июня 2020
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