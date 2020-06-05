Число жертв COVID-19 в Москве увеличилось до 2806.

Как сообщает городской оперативный штаб, за минувшие сутки умерли еще 57 пациентов с коронавирусной инфекцией. Москва находится на первом месте в стране по числу заболевших. коронавирусом, начала эпидемии здесь заразились свыше 189 тыс. человек.