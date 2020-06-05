МЧС сегодня представит президенту доклад о ситуации в Норильске.

Там произошла беспрецедентная для заполярной Арктики утечка нефтепродуктов. 29 мая, на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разгерметизации топливного резервуара более 21 тыс. тонн дизтоплива попало в грунт и местные водоемы. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Сопоставимая по масштабам авария произошла 30 лет назад у берегов Аляски после аварии танкера Exxon Valdez.
2020-06-05T05:05:23+03:00
2020-06-05T05:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 05 июня 2020
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