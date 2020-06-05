Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Их общий доход по итогам года превысил $6 млрд. Это на $200 млн меньше, чем год назад. Годовое снижение дохода знаменитостей произошло впервые с 2016 года и связано, по мнению экспертов, с пандемией коронавируса. С большим отрывом первое место в рейтинге заняла Кайли Дженне — создатель популярного косметического бренда. Ее доход оценивается в $590 млн. Второе место у рэпера Канье Уэста — $170 млн. Занявший третье место швейцарец Роджер Федерер ($106млн) стал первым теннисистом в истории, которому удалось стать самым высокооплачиваемым спортсменом. Португальский футболист Криштиану Роналду на этот раз оказался на четвертом месте ($105 млн) Замыкает первую пятёрку аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси — $104 млн).