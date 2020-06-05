ФБ будет помечать публикации СМИ, которые находятся под государственным контролем.

К концу года компания намерена блокировать рекламу от таких СМИ на территории США. Она объясняет эти меры стремлением помочь пользователям понять, кто стоит за новостями и поступают ли эти новости из контролируемых правительствами источников. Ранее об аналогичном шаге объявила соцсеть Twitter.
2020-06-05T04:14:15+03:00
2020-06-05T04:14:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:14, 05 июня 2020
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