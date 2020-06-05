Экономика Германии находится в самой тяжелой ситуации в истории страны.

Такую оценку дает канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она считает, что во время борьбы с распространением коронавируса власти действовали правильно. Выступая в эфире немецкого телеканала ARD, она напомнила, что для стимулирования национальной экономики был одобрен пакет мер на 130 млрд евро.
2020-06-05T04:12:40+03:00
2020-06-05T04:12:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 05 июня 2020
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