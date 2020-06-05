В Приморье отменяется двухнедельный карантин для прибывающих в регион.

Как сообщает краевое правительство, с 7 июня все прибывающие в Приморье из неблагополучных по COVID-19 регионов будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. При отсутствии признаков ОРВИ все граждане смогут отправиться к месту планируемого пребывания без помещения на 14-дневную обсервацию.