НХЛ в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли откажется от предварительного построения турнирной сетки.

Как сообщает пресс-служба лиги, соперники в каждом раунде плей-офф будут определяться по посеву. НХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Перед каждым раундом будет проводиться жеребьевка — худшая команда конференции будет попадать на лучшую.