НХЛ в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли откажется от предварительного построения турнирной сетки.

Как сообщает пресс-служба лиги, соперники в каждом раунде плей-офф будут определяться по посеву. НХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Перед каждым раундом будет проводиться жеребьевка — худшая команда конференции будет попадать на лучшую.
2020-06-05T03:11:32+03:00
2020-06-05T03:11:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655015-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...