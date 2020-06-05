Группа американских сенаторов подготовила законопроект о новых санкциях против СП-2.

Как рассказал один из разработчиков, республиканец Джон Баррассо, в соответствии с документом, под американские ограничения попадут любые суда, участвующие в прокладке труб для проекта. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования. Под санкции может попасть и любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.
2020-06-05T03:10:28+03:00
2020-06-05T03:10:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 05 июня 2020
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