Группа американских сенаторов подготовила законопроект о новых санкциях против СП-2.

Как рассказал один из разработчиков, республиканец Джон Баррассо, в соответствии с документом, под американские ограничения попадут любые суда, участвующие в прокладке труб для проекта. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования. Под санкции может попасть и любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.