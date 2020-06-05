Гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко задержан на 48 часов.

Накануне у него дома и в офисе компании провели обыски. По сведениям РБК, поводом к задержанию могла стать венчурная инвестиция РВК 2016 года. По данным газеты «КоммерсантЪ», руководство РВК подозревают в злоупотреблениях. По версии следователей, речь идет о том, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты, сумма нарушений может составлять $600 тыс. Однако источники издания утверждают, что в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.