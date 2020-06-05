Гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко задержан на 48 часов.

Накануне у него дома и в офисе компании провели обыски. По сведениям РБК, поводом к задержанию могла стать венчурная инвестиция РВК 2016 года. По данным газеты «КоммерсантЪ», руководство РВК подозревают в злоупотреблениях. По версии следователей, речь идет о том, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты, сумма нарушений может составлять $600 тыс. Однако источники издания утверждают, что в ближайшее время сумма может вырасти до $3 млн.
2020-06-05T03:09:13+03:00
2020-06-05T03:09:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 05 июня 2020
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