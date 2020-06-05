Суд в Москве установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой.

Она была осуждена по обвинению в попытке примкнуть к запрещенной группировке ИГИЛ и год назад была освобождена из колонии по УДО. Как передает РБК, Карауловой 8 лет будет запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00. Выйти ночью из дома девушка сможет лишь в том случае, если это связано с работой. Также по решению суда Варваре Караулову, необходимо два раза в месяц отмечаться в территориальное отделение МВД.
2020-06-05T03:07:52+03:00
2020-06-05T03:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 05 июня 2020
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