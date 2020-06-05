Суд в Москве установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой.

Она была осуждена по обвинению в попытке примкнуть к запрещенной группировке ИГИЛ и год назад была освобождена из колонии по УДО. Как передает РБК, Карауловой 8 лет будет запрещено покидать дом с 23:00 до 6:00. Выйти ночью из дома девушка сможет лишь в том случае, если это связано с работой. Также по решению суда Варваре Караулову, необходимо два раза в месяц отмечаться в территориальное отделение МВД.