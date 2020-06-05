В храмах Петербурга сегодня возобновляются богослужения, прерванные из-за коронавируса.

При этом прихожане должны соблюдать требования Роспотребнадзора: использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию и проветривание. В помещениях площадью до 400 кв.м смогут находиться не более одного человека на 4 кв.м.
2020-06-05T03:06:20+03:00
2020-06-05T03:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 05 июня 2020
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