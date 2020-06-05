Дональд Трамп не намерен присутствовать на похоронах Джорджа Флойда.

Об этом со ссылкой на свои источники сообшает агентство Bloomberg. Смерть афроамериканца после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране. Траурные мероприятия в память о Флойде продлятся нескольких дней. Накануне с Флойдом простились в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в ближайшие выходные запланировано прощание в городе Райфорд в Северной Каролине, в понедельник — в Хьюстоне. На похороны планирует приехать экс-вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден.