Дональд Трамп не намерен присутствовать на похоронах Джорджа Флойда.

Об этом со ссылкой на свои источники сообшает агентство Bloomberg. Смерть афроамериканца после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране. Траурные мероприятия в память о Флойде продлятся нескольких дней. Накануне с Флойдом простились в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в ближайшие выходные запланировано прощание в городе Райфорд в Северной Каролине, в понедельник — в Хьюстоне. На похороны планирует приехать экс-вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден.
2020-06-05T03:05:13+03:00
2020-06-05T03:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 05 июня 2020
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