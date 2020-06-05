Ростехнадзор еще в 2017–2018 годах нашел нарушения на складе дизтоплива ТЭЦ-3 в Норильске.

Это следует из актов внеплановых проверок службы, на которые ссылается РБК. На ТЭЦ-3 29 мая произошел разлив нефтепродуктов — из резервуара вытекла 21 тыс. т дизтоплива. 6 тыс. т попало в грунт, остальное в местные водоемы. Между тем, представитель «Норникеля» заверил РБК, что Норильско-Таймырская энергетическая компания поддерживает все емкости в надлежащем состоянии. По версии «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за таяния мерзлого грунта.