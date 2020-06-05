В США прощаются с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после жесткого задержания полицией

На траурной церемонии в Миннеаполисе проповедник Альфред Шарптон, один из самых известных в Штатах борцов за права темнокожего населения, обвинил Дональда Трампа в том, что он использует смерть Флойда в своих политических интересах. Панихиду транслировали центральные американские телеканалы. Прощане с Флойдом продолжится 8 и 9 июня в Хьюстоне, где он вырос. Похоронят Флойда на одном из кладбищ города. Гибель Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки по всем Соединенным Штатам.
2020-06-05T02:13:07+03:00
2020-06-05T02:14:10+03:00
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02:13, 05 июня 2020
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