В США прощаются с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после жесткого задержания полицией

На траурной церемонии в Миннеаполисе проповедник Альфред Шарптон, один из самых известных в Штатах борцов за права темнокожего населения, обвинил Дональда Трампа в том, что он использует смерть Флойда в своих политических интересах. Панихиду транслировали центральные американские телеканалы. Прощане с Флойдом продолжится 8 и 9 июня в Хьюстоне, где он вырос. Похоронят Флойда на одном из кладбищ города. Гибель Флойда вызвала массовые протесты и беспорядки по всем Соединенным Штатам.