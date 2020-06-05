Обломки бака разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи км

Это следует из данных, размещенных на одном их сайтов ВВС США. По информации американских военных, бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. В «Роскосмосе» разрушение бака подтвердили но количество и параметры орбит обломков не уточнили. Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.
2020-06-05T02:10:12+03:00
2020-06-05T02:12:52+03:00
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02:10, 05 июня 2020
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