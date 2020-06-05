NBA возобновит сезон, приостановленный в связи с пандемией коронавируса

Решение совета управляющих опубликовано на сайте ассоциации. Согласно утвержденному формату, в доигрывании сезона примут участие 22 команды — 16 находившихся в зоне плей-офф на момент перерыва и еще 6, которые отстают от них не более чем на 6 побед. Предположительно, сезон возобновится 31 июля и закончится не позднее 12 октября. Ранее о возвращении к играм сезона заявила Национальная хоккейная лига. Баскетбольная Евролига в свою очередь решила завершить сезон досрочно.
2020-06-05T02:08:56+03:00
2020-06-05T02:09:57+03:00
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02:08, 05 июня 2020
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