NBA возобновит сезон, приостановленный в связи с пандемией коронавируса

Решение совета управляющих опубликовано на сайте ассоциации. Согласно утвержденному формату, в доигрывании сезона примут участие 22 команды — 16 находившихся в зоне плей-офф на момент перерыва и еще 6, которые отстают от них не более чем на 6 побед. Предположительно, сезон возобновится 31 июля и закончится не позднее 12 октября. Ранее о возвращении к играм сезона заявила Национальная хоккейная лига. Баскетбольная Евролига в свою очередь решила завершить сезон досрочно.