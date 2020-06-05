Он охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Lufthansa отныне займет место в другом индексе Франкфуртской фондовой биржи — MDax, который объединяет 60 компаний средней руки.
Концерн на фоне пандемии коронавируса понес огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока. Это привело к значительному падению курса его акций.
Германский авиаконцерн «Люфтганза» покинул главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX
Он охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Lufthansa отныне займет место в другом индексе Франкфуртской фондовой биржи — MDax, который объединяет 60 компаний средней руки.