Германский авиаконцерн «Люфтганза» покинул главный индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX

Он охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Lufthansa отныне займет место в другом индексе Франкфуртской фондовой биржи — MDax, который объединяет 60 компаний средней руки.

Концерн на фоне пандемии коронавируса понес огромные убытки из-за сокращения пассажиропотока. Это привело к значительному падению курса его акций.