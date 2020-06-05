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02:06, 05 июня 2020

Хакеры атаковали Калифорнийский университет в Сан-Франциско

Он считается ведущим центром изучения новой коронавирусной инфекции. Как передает Bloomberg, представители университета подтвердили факт хакерской атаки, но не уточнили, какая сфера его деятельности могла пострадать. Университет проводил исследования эффективности противомалярийных препаратов в качестве лекарства от коронавируса.



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