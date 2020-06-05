Большинство ограничений в Москве можно будет снять до начала июля

Так считает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в понедельник, 8 июня уже можно будет говорить уже о графике снятия карантинных мер. При этом санитарные ограничения, по мнению Собянина, будут сохраняться не один месяц. «Ничего плохого после выхода из жесткого режима, скорее всего, не случится», — резюмировал мэр.
2020-06-05T02:05:23+03:00
2020-06-05T02:05:47+03:00
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02:05, 05 июня 2020
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