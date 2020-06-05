Против убитого при задержании екатеринбуржца завели дело о насилии к представителю власти.

По версии следствия, мужчина «вел себя агрессивно и угрожал сотрудникам правоохранительных органов и при этом размахивал ножом». В ночь на 1 июня сотрудники Росгвардии пришли домой к 27летнему Владимиру Таушанкову, которого заподозрили в краже из магазина четырех рулонов обоев. Он отказался впустить полицейских и был застрелен во время штурма квартиры.
2020-06-05T01:11:02+03:00
2020-06-05T01:11:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 05 июня 2020
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