СК возбудил два уголовных дела против политика Николая Платошкина.

Ему инкриминируют подстрекательство к массовым беспорядкам и публичное распространении фейковых новостей. Накануне в квартире Платошкина, который назвает сбя лидером движения «За новый социализм», провели обыск, а сам он был задержан. Вечером в четверг СК сообщил, что суд отправил Платошкина под домашний арест. Несколько дней назад Платошкину было отказано в проведении 6 июня митинга против поправок в Конституцию. Он также много критиковал действия российских властей по борьбе с коронавирусом. Платошкин – доктор исторических наук, заведует кафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ. В прошлом году он проиграл довыборы в ГД от КПРФ. У ютьюб-канала Платошкина почти полмиллиона подписчиков.
2020-06-05T01:10:02+03:00
2020-06-05T01:10:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 05 июня 2020
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