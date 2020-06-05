Спутники Роскосмоса отслеживают последствия разлива топлива в Норильске.

Как передает ИФ, первые снимки из космоса опубликованы в Твиттере госкорпорации. 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, в грунт и местные водоемы попали более 20 тыс. тонн ГСМ. В Норильске объявлена ЧС федерального уровня. Как сообщили в компании «Норильский никель», специалистам пока удалось собрать около 1,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и более 300 тонн топлива. На реке Амбарной выставлено семь линий боновых заграждений для остановки распространения горючего по водной системе рек Далдыкан, Амбарная и озера Пясино.
2020-06-05T01:07:18+03:00
2020-06-05T01:07:22+03:00
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01:07, 05 июня 2020
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