Разработанная с участием российских военных вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям.

Об этом ИФ сообщила сотрудник филиала госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова. По ее словам, отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, прапорщиков и офицеров в возрасте от 25 до 50 лет. Среди них 10 медработников, в том числе трое врачей. Сама вакцина уже испытана на животных.