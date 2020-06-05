Разработанная с участием российских военных вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям.

Об этом ИФ сообщила сотрудник филиала госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова. По ее словам, отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, прапорщиков и офицеров в возрасте от 25 до 50 лет. Среди них 10 медработников, в том числе трое врачей. Сама вакцина уже испытана на животных.
2020-06-05T01:06:10+03:00
2020-06-05T01:06:15+03:00
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01:06, 05 июня 2020
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