Каждый пятый россиянин при появлении симптомов коронавируса скорее предпочтет самолечение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир». При этом 41% попробует проконсультироваться с врачом по телефону. Лишь треть опрошенных пойдет в ближайшие медучреждения. 38% респондентов вообще ограничили посещение больниц и поликлиник в период пандемии.
2020-06-05T01:05:18+03:00
2020-06-05T01:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 05 июня 2020
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