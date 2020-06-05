Каждый пятый россиянин при появлении симптомов коронавируса скорее предпочтет самолечение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир». При этом 41% попробует проконсультироваться с врачом по телефону. Лишь треть опрошенных пойдет в ближайшие медучреждения. 38% респондентов вообще ограничили посещение больниц и поликлиник в период пандемии.