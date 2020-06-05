Глава МЧС Евгений Зиничев сегодня должен доложить о том, как протекает ликвидация аварии в Норильске

Там произошел разлив топлива. Отчитаться о ситуации в Норильске Евгению Зиничеву поручил президент Владимир Путин в ходе совещания в минувшую среду. Он просит доложить о причинах разлива и предложениях по его ликвидации. Накануне Зиничев сообщил, что в ведомстве придумали, как устранить последствия аварии, которая произошла неделю назад. В «Норникеле» отмечают, что в течение двух недель планируется полностью удалить проливы горючего на водных объектах Таймыра. При этом заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова отмечает, что на полное восстановление экосистемы может уйти не менее 10 лет. В «Гринпис» называют эту аварию крупнейшей в заполярной Арктике, ущерб от нее оценивается в шесть миллиардов рублей. Накануне следствие возбудило еще одного уголовное дело — о халатности за несвоевременное информирование о ЧП. При этом собственник ТЭЦ утверждает, что сообщения об этом были отправлены своевременно, это подтверждается приказом от 29 мая, в котором говорится о введении режима чрезвычайной ситуации на станции из-за аварии. В МЧС же утверждают, что им информация об аварии поступила лишь через два дня.

Накануне суд в Норильске арестовал на два месяца начальника цеха ТЭЦ, задержанного по делу об утечке нефтепродуктов.